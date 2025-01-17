إعلان

محكمة استئناف تؤيد إسقاط بعض التهم ضد ترامب وآخرين في قضية الانتخابات

11:01 م الجمعة 17 يناير 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

أيدت محكمة استئناف في ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، إسقاط بعض التهم ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب وآخرين في قضية التدخل في نتائج الانتخابات في جورجيا 2020، بينما لا يزال مصير القضية غير محسوم.

وفي مارس الماضي، ألغى قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، سكوت ماكافي، ست تهم في لائحة الاتهام، منها ثلاث تهم ضد ترامب، لكنه ترك التهم الأخرى.

واستأنفت المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في ولاية جورجيا، والتي أيدت، اليوم الجمعة، الحكم الذي أصدره ماكافي.

دونالد ترامب محاكمة ترامب المحكمة العليا فولتون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو أمر بالاتصال بعائلات قتلى إسرائيليين لإخبارهم أن المنفذين سيطلق سراحهم

إعلان

إعلان

اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
لمناقشة آخر تطورات الصفقة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره القطري
الحب والأبناء والاعتزال.. فاروق جعفر يروي لأول مرة 10 فصول من مذكراته