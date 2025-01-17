محكمة استئناف تؤيد إسقاط بعض التهم ضد ترامب وآخرين في قضية الانتخابات

(أ ب)

أيدت محكمة استئناف في ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، إسقاط بعض التهم ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب وآخرين في قضية التدخل في نتائج الانتخابات في جورجيا 2020، بينما لا يزال مصير القضية غير محسوم.

وفي مارس الماضي، ألغى قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، سكوت ماكافي، ست تهم في لائحة الاتهام، منها ثلاث تهم ضد ترامب، لكنه ترك التهم الأخرى.

واستأنفت المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في ولاية جورجيا، والتي أيدت، اليوم الجمعة، الحكم الذي أصدره ماكافي.