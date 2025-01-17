أمريكا تفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت لدعمهم الحوثيين

القاهرة- مصراوي

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم، عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C)، ومقره اليمن، بسبب دعمه المالي لجماعة أنصار الله، المعروفين باسم الحوثيين.

ويواصل الحوثيون، الذين صنّفتهم الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، مهاجمة أفراد الجيش الأمريكي والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة، والتجارة المشروعة في البحر الأحمر.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وتابع سميث: "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولًا عن نفوذ الحوثيين".

ويستند التصنيف اليوم إلى عقوبات سابقة فرضتها وزارة الخزانة استهدفت شركات الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية المسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها ملتزمة بمعالجة الشبكات المالية التي تدعم العدوان الإقليمي للحوثيين.

وأشارت وزارة الخزانة، إلى أن والولايات المتحدة مستعدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي، والعمل مع شركائها وحلفائها لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي.