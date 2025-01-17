مؤسسة حقوقية: أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

وكالات

أعلنت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ 10,400 أسير، بينهم 5,150 اعتقلوا منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت المؤسسة أن بين الأسرى 85 سيدة، و320 طفلاً، و3,376 معتقلاً إدارياً، بالإضافة إلى 1,886 شخصاً صنفتهم إسرائيل كمقاتلين غير شرعيين اعتقلتهم من غزة.

وأكدت المؤسسة أن 21 أسيراً يقبعون في السجون منذ ما قبل اتفاق أوسلو 1993، و52 أسيراً آخرين من المحررين ضمن صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011 أعيد اعتقالهم.

وبيّنت الإحصائية أن 600 أسير يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وأعلى حكم صدر بحق عبد الله البرغوثي بواقع 67 مؤبداً، مشيرة إلى معاناة عدد كبير من الأسرى من أمراض خطيرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب.

وأفادت المؤسسة بوفاة 292 أسيراً داخل السجون منذ عام 1967، منهم 55 أسيراً توفوا منذ بدء الحرب على غزة، 35 منهم من غزة، فيما يخفي الاحتلال جثث عشرات الأسرى.

كما ذكرت المؤسسة أن الاحتلال اعتقل منذ أكتوبر 2023 حوالي 14,400 فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها القدس، بالإضافة إلى الآلاف من قطاع غزة.