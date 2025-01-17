مسؤول أممي: صراع السودان يودي بحياة المزيد من المدنيين

(د ب أ)

صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في جنيف اليوم الجمعة، بأن الصراع في السودان أصبح فتاكا بشكل متزايد بالنسبة لسكان البلاد من المدنيين.

وأشار تورك إلى تقارير تفيد بأن العشرات قضوا بعد استهدافهم في هجمات عرقية في ولاية الجزيرة الواقعة جنوب شرقي البلاد، وسط تقارير عن نشوب معركة وشيكة للسيطرة على العاصمة الخرطوم.

وقال تورك:" إن وضع المدنيين في السودان بائس بالفعل، وهناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب وفظائع أخرى. وأخشى أن يتجه الوضع إلى ما هو أبعد من ذلك، بل وأكثر خطورة".

وأشار تورك إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الحاكم الفعلي للبلاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو قد تصاعد بشكل كبير في غضون الأسابيع الأخيرة.

وحقق الجيش نجاحا كبيرا مؤخرا باستعادة وادي مدني في الجزيرة، فيما تردد أن معركة السيطرة على الخرطوم باتت وشيكة.

وقال تورك إن مكتبه وثق ما لا يقل عن 21 حالة وفاة في هجومين فقط في ولاية الجزيرة وأن العدد الفعلي للهجمات الموجهة ضد المدنيين وعدد المدنيين الذين قتلوا على الأرجح أكبر من ذلك.