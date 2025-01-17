الحكومة الإسرائيلية المصغرة توافق على وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

أوصى مجلس الوزراء الإسرائيلي الجمعة، بالموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد أن أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا مع حماس ويطلق سراح عشرات الرهائن المحتجزين لدى المسلحين هناك.

وقال مكتب نتنياهو مساء الجمعة، إن اجتماع مجلس الوزراء بكامل هيئته بدأ. وكان من المتوقع الموافقة على وقف إطلاق النار الذي قد يبدأ في أقرب وقت يوم الأحد. أثار وقف إطلاق النار مقاومة شرسة من شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف، لكن اعتراضاتهم قد تزعزع استقرار حكومته.

وأعلن الوسطاء قطر والولايات المتحدة وقف إطلاق النار الأربعاء، لكن الاتفاق ظل في طي النسيان لأكثر من يوم حيث أصر نتنياهو على وجود تعقيدات في اللحظة الأخيرة ألقى باللوم فيها على حماس.