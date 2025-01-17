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بعد التحذيرات من مخاطر جديدة.. حرائق لوس أنجلوس تحرم الآلاف من منازلهم

07:29 م الجمعة 17 يناير 2025

حرائق لوس أنجلوس

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وكالات

حثت السلطات في لوس أنجلوس النازحين جراء حرائق الغابات على تأجيل عودتهم إلى منازلهم لمدة أسبوع إضافي على الأقل، في ظل استمرار فرق الطوارئ بإزالة النفايات السامة وقطع خطوط الكهرباء والغاز المدمرة التي تُشكل خطرًا وسط الأنقاض.

وواجهت التلال المتضررة خطر الانهيارات الأرضية بعد أن فقدت المباني المدمرة قدرتها على تثبيت التربة، بينما زاد تشبع الأرض بمياه الإطفاء والأنابيب المكسورة من تعقيد الوضع، مما يضيف إلى معاناة السكان الذين يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ المنطقة.

ورغم الظروف الجوية العاتية المتمثلة في الرياح الصحراوية القوية والرطوبة المنخفضة، أعرب رجال الإطفاء عن ارتياحهم الخميس لعدم اشتعال الحرائق مجددًا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من عودة الأحوال الجوية الخطيرة بحلول يوم الأحد، ما قد يزيد من تأجيج النيران.

وفي الوقت الذي يتوق فيه النازحون للعودة إلى منازلهم لتقييم الأضرار وإنقاذ ممتلكاتهم الأساسية، أكدت السلطات أن الوضع لا يزال خطيرًا، وأن العودة قد تعيق جهود رجال الطوارئ المستمرة.

وأسفرت الكارثة حتى الآن عن مقتل 27 شخصًا، وتدمير أو تضرر أكثر من 12 ألف مبنى، أغلبها منازل، مما أدى إلى نزوح نحو 82,400 شخص، مع تحذيرات إخلاء تشمل حوالي 90,400 آخرين.

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بعد التحذيرات من مخاطر جديدة.. حرائق لوس أنجلوس تحرم الآلاف من منازلهم
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