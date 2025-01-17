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نقل مراسم تنصيب ترامب إلى قاعة الكابيتول بسبب درجات الحرارة المنخفضة المتوقعة

07:26 م الجمعة 17 يناير 2025

دونالد ترامب

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(أ ب )

تقرر نقل مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى القاعة المستديرة بمبنى الكابيتول بسبب درجات الحرارة المنخفضة المتوقعة.

كانت وزارة الخارجية الصينية، أعلنت في بيان، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الصينى شى جين بينج تحدثا هاتفيا مساء اليوم الجمعة.

وجاءت المحادثة قبل تنصيب ترامب يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن تكون العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أحد الاهتمامات الرئيسية لولاية ترامب الثانية، مع وجود توترات تلوح في الأفق بين القوتين العظميين في مجالات التجارة والتكنولوجيا وجزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، من بين أمور أخرى.

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