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المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للسوريين بقيمة 235 مليون يورو في 2025

07:00 م الجمعة 17 يناير 2025

المفوضية الأوروبية

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(د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها تعتزم تقديم مساعدات إنسانية للسوريين بقيمة 235 مليون يورو (242 مليون دولار) في 2025.

ويهدف التمويل الجديد إلى تقديم مساعدات للأشخاص الذين يقيمون في سوريا وكذلك اللاجئين السوريين في الدول المجاورة.

وقالت المفوضية إن هذه الأموال تهدف إلى تمويل الغذاء والمأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تزور فيه مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، سوريا، اليوم الجمعة، حيث تعتزم لقاء ممثلي الحكومة الانتقالية ومنظمات المجتمع المدني.

وبحسب احصاءات المفوضية الأوروبية، قدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مساعدات إنسانية ودعما اقتصاديا بقيمة 3ر33 مليار يورو للسوريين على مدى السنوات الـ 13 الماضية.

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