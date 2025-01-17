الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية ضمن أربع عمليات عسكرية

(د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ أربع عمليات عسكرية، ثلاث منها استهدفت إسرائيل، والرابعة استهدفت حاملة طائرات أمريكية، شمال البحر الأحمر.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "نفذنا عملية عسكرية استهدفت أهدافا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة – العملية نفذت بـ4 صواريخ مجنحة وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله".

وأضاف "نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت أهدافا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بـ3 طائرات مسيرة، واستهدفت العملية الثانية هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح".

وأشار سريع إلى أن العمليات الثلاث تزامنت مع عملية عسكرية رابعة "نفذتها القوات البحرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمالي البحر الأحمر".

وأوضح سريع أن استهداف حاملة الطائرات "ترومان" تم بعدد من الطائرات المسيّرة" وهو الاستهداف السابع منذ قدومها إلى البحر الأحمر".

وأكد المتحدث العسكري للحوثيين، أنهم جاهزون لأي تطورات أو تصعيد أمريكي إسرائيلي على اليمن وأنهم سيراقبون تطورات الوضع في غزة.

وأردف بالقول "سنتخذ الخيارات التصعيدية المناسبة في حال نكث العدو بالاتفاق أو صعد من عملياته ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، ولن نتخلى عن فلسطين وقضيتها العادلة حتى تحرير كل شبر منها وطرد العدو الإسرائيلي منها".

جاء تصريح سريع تزامنا مع مظاهرات حاشدة نفذها الحوثيون في ميدان السبعين بصنعاء تحت شعار "مع غزة ثبات وانتصار".