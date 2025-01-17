فيديو يوثق حريقًا هائلًا في محطة "موس لاندينج" بكاليفورنيا

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات اندلاع حريق ضخم في محطة "موس لاندينج" لتخزين الطاقة بولاية كاليفورنيا، والتي تُعد واحدة من أكبر منشآت تخزين بطاريات الليثيوم على مستوى العالم، ما دفع السلطات المحلية إلى إخلاء مئات السكان وإغلاق الطريق السريع رقم 1 شمال الولاية.

واستمر الحريق الذي اندلع ظهر الخميس بالتوقيت المحلي، في الاشتعال حتى المساء، مصحوبًا بتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود، وفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وأصدرت السلطات تحذيرات لحوالي 1500 شخص من سكان منطقة "موس لاندينج"، داعيةً إلى مغادرة المنطقة كإجراء احترازي.

وفي تصريحاته التلفزيونية، قال جلين تشرش، مشرف مقاطعة مونتيري: "الوضع خارج عن السيطرة وكارثي، لكننا لا نتوقع أن يمتد الحريق خارج المبنى الخرساني المحيط بالمحطة."

,لم تُعرف حتى الآن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق. يُذكر أن المحطة سبق أن تعرضت لحوادث مشابهة في عامي 2021 و2022 بسبب أعطال تقنية ناجمة عن ارتفاع درجات حرارة بعض أجزائها، مما يثير تساؤلات حول كفاءة أنظمة الأمان فيها.



