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المحكمة العليا تؤيد حظر تيك توك في أمريكا

05:21 م الجمعة 17 يناير 2025

حظر تيك توك في أمريكا

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وكالات

أيدت المحكمة العليا الأمريكية القانون الذي يلزم شركة ByteDance ومقرها الصين بسحب ملكيتها لتيك توك TikTok بحلول يوم الأحد، أو مواجهة حظر فعال لتطبيق الفيديو الاجتماعي الشهير في الولايات المتحدة.

رفضت ByteDance حتى الآن بيع تيك توك، مما يعني أن العديد من المستخدمين الأميركيين قد يفقدون الوصول إلى التطبيق يوم الأحد. قد يظل التطبيق يعمل لأولئك الذين لديهم تيك توك بالفعل على هواتفهم، على الرغم من أن بايت دانس ByteDance هددت أيضاً بإغلاق التطبيق.

و انحازت المحكمة العليا إلى إدارة بايدن، وأيدت قانون حماية الأميركيين من الطلبات الأجنبية الخاضعة للرقابة، والذي وقع عليه الرئيس جو بايدن في أبريل الماضي.

وبموجب أحكام القانون، فإن مقدمي خدمات الإنترنت الخارجيين مثل أبل Apple وغوغل سيتم معاقبتهم بسبب دعم تيك توك المملوك لشركة بايت دانس ByteDance بعد الموعد النهائي في 19 يناير.

إذا امتثل مقدمو خدمات الإنترنت وأصحاب متاجر التطبيقات، فسيقومون بإزالة تيك توك من متاجر التطبيقات الخاصة بهم، مما يمنع المستخدمين من تنزيل التطبيق أو تثبيت التحديثات الضرورية التي تجعل التطبيق يعمل.

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