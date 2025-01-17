بوتين: مستمرون في دعم الشعب السوري لإعادة الإعمار

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو مستمرة في دعم الشعب السوري لإعادة الإعمار، مضيفًا أن شعب سوريا هو من يختار مستقبله عبر الحوار.

ووقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، الجمعة، وذلك خلال زيارة الأخير إلى موسكو.

وقال الرئيس الروسي إن المباحثات مع نظيره الإيراني كانت "بناءة ومثمرة"، لافتاً إلى أن العلاقات بين موسكو وطهران تقوم على مبادئ المساواة والاحترام والمساعدة المتبادلة.

وتابع بوتين أن "روسيا وإيران تحولتا بالكامل تقريباً إلى العملات الوطنية في التبادلات التجارية"، مؤكداً على أن موسكو وطهران ستعملان على تعزيز التجارة إلى جانب معالجة القضايا المتعلقة بالطاقة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "مواقف روسيا وإيران في أغلب قضايا السياسة الخارجية متطابقة".

وفي ما يتعلق بشأن خطط روسيا لتصدير الغاز الطبيعي إلى إيران، قال بوتين إن "هناك مشكلات فنية قيد البحث، وموسكو يمكنها تصدير 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لطهران".

بدوره، قال الرئيس الإيراني إن "ما تمر به المنطقة يستدعي وقوف موسكو وطهران جنباً إلى جنب"، لافتاً إلى أن "الحرب لا تثمر شيئاً ونرحب بأي سلام بين روسيا وأوكرانيا".

وأشار بيزشكيان إلى أن "الوثيقة الشاملة" تفتح فصلاً جديداً بين إيران وروسيا للتعاون في مجالات متعددة، مشيراً إلى أن "الاتفاق الذي تسنى التوصل إليه اليوم مع روسيا سيفتح فصلاً جديداً في علاقاتنا خاصة في مجال التجارة".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "البلدين سيكثفان التعاون بينهما في مجالات عدة منها السياسة والأمن والتجارة والنقل والطاقة".

وعلق الرئيس الروسي، خلال المؤتمر الصحفي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلاً إن "موسكو تأمل أن يؤدي اتفاق وقف النار في غزة إلى استقرار طويل الأمد في المنطقة".

وشدد بوتين على أنه "من المهم عدم عرقلة الجهود الرامية إلى تسوية شاملة للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين تؤدي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة".

من جانبه، قال بيزشكيان إنه "يأمل في تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع".