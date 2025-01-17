مختلفة عن المرة الأولى.. طريقة جديدة لتسليم أسرى غزة لإسرائيل

وكالات

كشفت صحيفة إسرائيل هيوم، الجمعة، الطريقة التي سيتم بها تسليم الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى الجيش الإسرائيلي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم نقل الأسرى، في هذه الصفقة إلى إسرائيل بطريقة مختلفة عن المرة الأولى.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه سيتم نقل الأسرى داخل غزة إلى الصليب الأحمر ومنه إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الصفقة الأولى تمت عمليات التبادل على المعابر، ولكن هذه المرة جيش الاحتلال الإسرائيلي منتشر في جميع أنحاء القطاع، وهو ما من شأنه أن يسهل نقل الأسرى إلى إسرائيل.

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، الجمعة، أن الإفراج عن دفعة أولى من الأسرى في غزة متوقع الأحد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "في حال أقرت الحكومة الأمنية المصغرة والحكومة الموسعة اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تطبيق الاتفاق، قد يبدأ الإفراج عن أول الأسرى وفق الخطة المرسومة، اعتبارا من الأحد".