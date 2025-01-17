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إعلام عبري: ثمن الاتفاق كبير وثقيل وبحجم الفشل بأكتوبر

04:54 م الجمعة 17 يناير 2025

طوفان الأقصى

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وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن ثمن الاتفاق كبير وثقيل وبحجم الفشل في 7 أكتوبر.

وأضافت الصحيفة العبرية، أنه رغم أن هذا الاتفاق لا يحظى بتأييد واسع فإننا عاجزون عن رفضه أو الاستغناء عنه، موضحة أنه تم ارتكبت أخطاء فادحة في 7 أكتوبر، والآن ندفع ثمن تلك الأخطاء بهذا الاتفاق.

وتابعت، أن هذا الاتفاق ليس مثاليا، بل هو سيئ للإسرائيليين، وهو يمثل عقابا جماعيا على الفشل في 7 أكتوبر، وهذا ثمن الكارثة وحجمها.

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