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الخارجية الصينية: ترامب وشي جين بينج تحدثا هاتفيا قبل مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب

04:52 م الجمعة 17 يناير 2025

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

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بكين- (أ ب )

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الصينى شى جين بينج تحدثا هاتفيا مساء اليوم الجمعة.

وجاءت المحادثة قبل تنصيب ترامب يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن تكون العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أحد الاهتمامات الرئيسية لولاية ترامب الثانية، مع وجود توترات تلوح في الأفق بين القوتين العظميين في مجالات التجارة والتكنولوجيا وجزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، من بين أمور أخرى.

وزارة الخارجية الصينية دونالد ترامب شى جين بينج تنصيب ترامب
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