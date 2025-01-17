إعلان

بن غفير يستقيل من الحكومة الإسرائيلية دون سحب الثقة منها

04:37 م الجمعة 17 يناير 2025

إيتمار بن غفير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قدم استقالته من الحكومة الإسرائيلية من دون سحب الثقة منها.

وهدد أمس وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بأنه سيستقيل من حكومة نتنياهو حال الموافقة على صفقة غزة وتمريرها. معتبرا إياها بهزيمة كبرى لإسرائيل، مطالبا نتنياهو بالاستمرار في الحرب وعدم الموافقة على الصفقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر وافق، الجمعة، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى، الذي أُعلن التوصل إليه في قطر، الأربعاء الماضي.

ووافق الأعضاء الـ11 المصوتين في مجلس الوزراء الأمني على الصفقة بأغلبية بسيطة.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير يستقيل من الحكومة الإسرائيلية نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الخارجية الصينية: ترامب وشي جين بينج تحدثا هاتفيا قبل مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب

إعلان

إعلان

عاجل - الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني بالمرحلة الأولى من الصفقة