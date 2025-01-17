بن غفير يستقيل من الحكومة الإسرائيلية دون سحب الثقة منها

وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قدم استقالته من الحكومة الإسرائيلية من دون سحب الثقة منها.

وهدد أمس وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بأنه سيستقيل من حكومة نتنياهو حال الموافقة على صفقة غزة وتمريرها. معتبرا إياها بهزيمة كبرى لإسرائيل، مطالبا نتنياهو بالاستمرار في الحرب وعدم الموافقة على الصفقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر وافق، الجمعة، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى، الذي أُعلن التوصل إليه في قطر، الأربعاء الماضي.

ووافق الأعضاء الـ11 المصوتين في مجلس الوزراء الأمني على الصفقة بأغلبية بسيطة.