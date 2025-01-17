بـ48 ساعة.. حماس تشترط الهدوء قبل الهدنة لتتمكن من تسليم الأسرى باليوم الأول

وكالات

قالت مصادر لقناة الجزيرة: إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق لتتمكن من تسليم الأسرى في اليوم الأول.

وفيما سبق قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال إن إسرائيل لم تقدر على إلزام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتقديم إجابات حول من هو حي ومن هو ميت من الأسرى الإسرائيليين، وأشار المراسل إلى أن إسرائيل لا توجد لديها معلومات دقيقة بهذا الشأن.



وفيما سبق قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر وافق، الجمعة، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى، الذي أُعلن التوصل إليه في قطر، الأربعاء الماضي.

ووافق الأعضاء الـ11 المصوتين في مجلس الوزراء الأمني على الصفقة بأغلبية بسيطة.



وبعد الموافقة على الاتفاق في مجلس الوزراء الأمني المصغر، سيعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المكون من 33 عضوا اجتماعا في الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي.