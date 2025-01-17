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مكتب نتنياهو: الحكومة الأمنية المصغرة توافق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

03:36 م الجمعة 17 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر وافق، الجمعة، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، الذي أُعلن التوصل إليه في قطر، الأربعاء الماضي.

ووافق الأعضاء الـ11 المصوتين في مجلس الوزراء الأمني على الصفقة بأغلبية بسيطة.

وبعد الموافقة على الاتفاق في مجلس الوزراء الأمني المصغر، سيعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المكون من 33 عضوا اجتماعا في الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي.

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