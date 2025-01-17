ألمانيا تناشد إسرائيل وحماس الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار

برلين- (د ب أ)

ناشدت الحكومة الألمانية إسرائيل وحركة حماس الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الجمعة: "ندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان إمكانية تنفيذ هذا الاتفاق الآن".

وفيما يتعلق بالخطة التدريجية المتفق عليها، قالت المتحدثة: "من المهم أن يتم اتخاذ الخطوات الأولى بنجاح وأن يلتزم بعد ذلك كل من يتحمل المسؤولية بهذا الطريق".

وعقب أشهر من المفاوضات غير المباشرة، تم التوصل إلى اتفاق أول أمس الأربعاء. وينص الاتفاق بين إسرائيل وحماس على عملية متعددة المراحل تؤدي إلى وقف القتال في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى لدى حماس.

وفي رد فعل أولي، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالفعل كلا الجانبين إلى الموافقة على الاتفاق التفاوضي: وقالت في مقابلة مع شبكتي "آر تي إل" و"إن ت في" الألمانيتين: "يقع على عاتق الجميع مسؤولية قبول هذا الاتفاق الآن".

ومن المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد المقبل، ولكن لا يزال يتعين على الحكومة الإسرائيلية والمجلس الوزاري الأمني المصغر هناك الموافقة عليه.