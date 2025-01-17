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حماس: الاحتلال يتعمّد ارتكاب المجازر في سعي منه لإفشال الاتفاق

02:54 م الجمعة 17 يناير 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أكدت حركة حماس، أن "مواصلة العدو ارتكاب المجازر المروعة بغزة وتكثيفها بعد الاتفاق يؤكد نهجه الإرهابي وتعطشه لسفك الدماء"، معتبرة أن "الاحتلال المجرم يتعمد ارتكاب مجازر في قطاع غزة في سعي لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار".


وطالبت حماس في بيان لها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بضرورة التحرك العاجل والفوري لوقف هذا الإرهاب الصهيوني.


ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية إلى توثيق تلك المجازر غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر، تمهيداً لمحاسبة هذا الكيان المجرم وقادته الإرهابيين أمام المحاكم الدولية المختصة.


وأهابت بالشعوب الحرة حول العالم لمواصلة الفعاليات نصرةً لشعبنا، وتنديداً بتلك المجازر والإرهاب الصهيوني، والضغط على الاحتلال بكل الوسائل لوقف عدوانه ضد شعبنا في غزة والقدس والضفة الغربية.

حركة حماس قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار
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