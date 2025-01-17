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الصحة العالمية: نخطط لإدخال مستشفيات جاهزة إلى غزة

01:20 م الجمعة 17 يناير 2025

منظمة الصحة العالمية

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وكالات

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، الجمعة، إنه من الممكن زيادة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كبير إلى حوالي 600 شاحنة يوميا بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تخطط لإدخال عدد غير محدد من المستشفيات الجاهزة لدعم قطاع الصحة المدمر في غزة.


وأوضح بيبركورن في تصريح صحفي في جنيف: "أعتقد أن الإمكانية موجودة بشكل كبير وخاصة عندما تفتح المعابر الأخرى".

منظمة الصحة العالمية ريك بيبركورن قطاع غزة شروط اتفاق وقف إطلاق النار
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