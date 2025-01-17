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حماس: سعينا إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء شعبنا

12:29 م الجمعة 17 يناير 2025

زاهر جبارين رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة المق

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وكالات

قال زاهر جبارين رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة المقاومة الإسلامية "حماس": بمساعٍ كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت، بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف في بيان له اليوم الجمعة، "سعت الحركة إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء شعبنا".

وأكد أن قوائم الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل.

وتابع نجدد التحية لشعبنا في قطاع غزة وصموده الذي كان له الفضل الأول بعد الله في إتمام هذه الصفقة. رحم الله شهداء شعبنا، نسأل الله أن يشافي الجرحى، وأن يمن على شعبنا بالحرية والتحرير .

زاهر جبارين رئيس مكتب الشهداء والأسرى حماس اتفاق وقف إطلاق النار صفقة غزة قطاع غزة
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