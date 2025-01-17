وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني

القاهرة- مصراوي:

تلقي بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً مساء الخميس 16 يناير 2025 من السيد "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران.

تطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة, حيث ثمن الوزير "عراقجي" الجهود المصرية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ودور القاهرة المحوري في هذا الصدد. ومن جانبه، أكد الوزير عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لبدء تنفيذ الاتفاق دون تأخير، مشيرا إلى ضرورة التزام أطراف الاتفاق بكافة بنوده وفقاً للإطار الزمني الذي تم التوافق عليه.

كما أبرز الأهمية الملحة للنفاذ العاجل والمستدام للمساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة وتأهيل بنيته التحتية واستعادة الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق.

بحث الوزيران تطورات الأوضاع في الإقليم، بما في ذلك منطقة البحر الأحمر وتداعيات الاضطرابات خلال العام الماضى على أمن الملاحة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن أمله أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى استعادة الاستقرار والهدوء وخفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر بما يحافظ على حرية الملاحة الدولية في هذا الشريان الأهم في العالم.