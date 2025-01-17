مكتب نتنياهو يكشف موعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

وكالات

انطلقت ظهر اليوم الجمعة، جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الإسرائيلية "الكابينيت، للمصادقة على الصفقة بين حماس واسرائيل.

وقال مكتب نتنياهو في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه بشكل خاضع لمصادقة الكابينيت سيتم بدء تنفيذ الاتفاق وإطلاق سراح الأسرى بالموعد المحدد، بعد غد الأحد ".

وكانت مصادر إعلام عبرية قد أفادت في وقت سابق اليوم " أن المفاوضات التي جرت بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال ساعات الليلة الماضية، أسفر عنها تقدم من ناحية الوزير سموتريتش ".

وقالت نفس المصادر " أنه تم قبول مطلب سموتريتش بشأن العودة للقتال في قطاع غزة بعد إتمام الصفقة".

كما قالت المصادر ذاتها "إن سموتريتش الذي هدد بالانسحاب من الحكومة، ينتظر سماع ما اتفق عليه مع نتنياهو خلال جلسة الكابينيت التي ستعقد للمصادقة على الصفقة، علما انه يطلب ان يتم اعتماد مطالبه بشأن القضاء على حماس والعودة للقتال كقرار صادر عن الحكومة ".