أذربيجان تعتزم محاكمة قادة ناجورنو كاراباخ السابقين

موسكو- (د ب أ)

بعد استعادتها لمنطقة ناجورنو كاراباخ ذات الأغلبية الأرمينية في عام 2023، سوف تحاكم أذربيجان 16 من قادة المنطقة.

وسيبدأ في العاصمة باكو محاكمتان جنائيتان اليوم الجمعة.

وجرى توجيه اتهام إلى روبن فاردانيان، رئيس وزراء جمهورية ناجورنو كاراباخ المعلنة من جانب واحد، والمعروفة أيضا بجمهورية آرتساخ، بشكل فردي.

وتشمل التهم الإرهاب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد دولة أذربيجان.

وفي الوقت نفسه، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية في باكو، سيجري إطلاق إجراءات قانونية ضد 15 من سياسي كاراباخ الآخرين، بما في ذلك من كان يشار إليه بأنه آخر رئيس لمنطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، آرايك هاروتيونيان.

وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية الألمانية المحاكمات ووصفتها بأنها محاكمات صورية ذات دوافع سياسية، ودعت السفارة الألمانية إلى مراقبة الإجراءات.

ولطالما كانت ناجورنو كاراباخ جزءا من أذربيجان بموجب القانون الدولي، ولكن منذ تسعينيات القرن الماضي كانت تحكم نفسها بمساعدة الجيش الأرميني كشكل من أشكال الدولة في منطقة القوقاز الجنوبية.

وفي سبتمبر 2023، استعادت قوات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف السيطرة على المنطقة.

وفر أكثر من 100 ألف أرميني إلى الوطن الأم أرمينيا خوفا من الاضطهاد. وتم إلقاء القبض على العديد من قادتهم وإرسالهم إلى باكو.