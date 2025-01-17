إذاعة الجيش الإسرائيلي: الكابينت ينعقد اليوم للتصديق على الصفقة

وكالات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي: أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" ينعقد الساعة 10 صباحا بتوقيت القدس للتصديق على الصفقة.

وقالت اليوم الجمعة، أن هناك تقديرات بأن تُنشر مساء اليوم قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم، وأن الحكومة قد تعقد جلسة اليوم بشأن الصفقة في مسعى لعدم تأجيل التنفيذ حتى الاثنين.

وفيما سبق قالت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس مديرية الأسرى بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه بعد تصديق المجلس المصغر ستسير الصفقة بشكل متسارع.