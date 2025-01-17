الرئيس الصيني سيرسل مبعوثا خاصا لحضور حفل تنصيب ترامب

واشنطن- (أ ب)

يعتزم الرئيس الصيني شي جينبينج عدم حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لكنه سيرسل نائب الرئيس هان تشنج كمبعوث خاص له.

وجاء هذا القرار، الذي أعلنته وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، بعد أكثر من شهر من دعوة ترامب غير التقليدية لشي، وهي خطوة تمثل خرقا للتقاليد حيث لم يسبق لأي زعيم دولة أن زار الولايات المتحدة رسميا لحضور حفل التنصيب.

وقال المتحدث باسم الوزارة عند إعلان القرار:"نحن مستعدون للعمل مع الحكومة الأمريكية الجديدة لتعزيز الحوار والتواصل، ومعالجة الخلافات بشكل مناسب، وتوسيع التعاون المفيد للطرفين، والسعي المشترك نحو علاقات مستقرة وصحية ومستدامة بين الصين والولايات المتحدة، وإيجاد الطريق الصحيح للأسلوب الذي يجب أن تتعامل بها الدولتان مع بعضهما البعض".

وأفاد قادة أجانب آخرون بتلقيهم دعوات لحضور حفل تنصيب ترامب، بما في ذلك الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني. كما قالت مكاتب رئيس الإكوادور دانيال نوبوا ورئيس باراجواي سانتياجو بينيا إنهما تلقيا الدعوة وكانا يعتزمان الحضور.

وقال صن يون، مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون البحثي في واشنطن، إن خطوة شي تعني أن الصين على استعداد لتجاوز البروتوكولات وتلبية ما يريده ترامب.