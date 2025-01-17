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بيربوك: ألمانيا مستعدة جيدا لولاية ترامب الثانية

10:44 ص الجمعة 17 يناير 2025

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

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برلين- (د ب أ)

تعتقد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن ألمانيا مستعدة جيدا للولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت بيربوك في تصريحات للمدونة الصوتية "برلين بلايبوك" التابعة لمجلة "بوليتيكو" الإخبارية: "باعتبارنا أوروبيين وألمانيا أيضا، كانت لدينا تجارب مع فترة ولاية ترامب الأولى".

وأضافت وزيرة الخارجية: "في السنوات التي تلت ذلك، وخاصة خلال فترة ولايتي للمنصب، عملنا بشكل مكثف في السياق الأوروبي لضمان أننا كأوروبيين نضع أنفسنا في موقف يتسم بالثقة الاستراتيجية".

وفيما يتعلق بالمطالبات الإقليمية التي صرح بها ترامب مؤخرا بشأن جرينلاند وكندا وقناة بنما، دعت بيربوك الدول الأوروبية إلى الدفاع بثقة عن مصالحها والنظام الدولي.

ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل لفترة رئاسية ثانية.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ألمانيا دونالد ترامب
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