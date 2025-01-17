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رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون يرفض مرة أخرى المثول للاستجواب

10:39 ص الجمعة 17 يناير 2025

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك-يول

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سول- (د ب أ)

رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك-يول مرة أخرى المثول للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، اليوم الجمعة، وهو اليوم الثالث منذ احتجازه.

وكان مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى قد أمر يون بالمثول لمزيد من الاستجواب في الساعة العاشرة صباح اليوم بعد أن رفض المثول في اليوم السابق، مشيرا إلى أسباب صحية، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال سوك دونج-هيون، محامي يون وصديقه القديم لوكالة يونهاب للأنباء: "لن يمثل الرئيس أمام المكتب اليوم. لقد أوضح موقفه الأساسي بشكل كامل أثناء استجواب المكتب في اليوم الأول ولا يرى أي سبب أو حاجة للرد على الاستجواب الذي يعتمد على الأسئلة والأجوبة".

وتم احتجاز يون في مركز احتجاز منذ ليل الأربعاء بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته وأحضروه إلى مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين للخضوع لأكثر من 10 ساعات من الاستجواب.

وقد قدم يون طلبا إلى محكمة منطقة سول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، لكن المحكمة رفضت الطعن مساء الخميس، وأبقته قيد الاحتجاز.

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