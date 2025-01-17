وصول الرئيس الفرنسي إلى لبنان في زيارة رسمية

بيروت- (د ب أ)

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الجمعة إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) في زيارة رسمية إلى لبنان لتهنئة الرئيس اللبناني جوزف عون على انتخابه رئيساً.

واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الرئيس ماكرون على أرض المطار.

ورافق الرئيس ماكرون، ممثله الشخصي في لبنان جان إيف لودريان ، الذي تولى منذ يونيو 2023 مسؤولية تسهيل الحوار بين مختلف الجهات السياسية اللبنانية من أجل الخروج من الجمود المؤسساتي.

وسيهنئ الرئيس الفرنسي نظيره اللبناني عون على انتخابه في التاسع من يناير الحالي، كما يهنئ رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة جديدة القاضي نواف سلام.

وتعكس هذه الزيارة التزام فرنسا المستمر باستقرار ووحدة ونمو لبنان.

وتندرج في إطار التحرك المستمر لرئيس الجمهورية الفرنسي تجاه لبنان، على غرار زيارتي أغسطس وسبتمبر 2020.