بايدن: على نتنياهو استيعاب "المخاوف المشروعة" للفلسطينيين

صرح الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يجب أن يجد طريقة للتعامل مع المخاوف المشروعة للفلسطينيين" من أجل تحقيق استدامة إسرائيل على المدى البعيد.

وقال بايدن، في مقابلة مع قناة "MSNBC": "فكرة أن إسرائيل ستكون قادرة على الاستمرار على المدى الطويل دون معالجة القضية الفلسطينية... هذا لن يحدث". وأضاف: "وكنت أذكر صديقي، وهو صديق رغم أننا لا نتفق كثيرًا مؤخرًا، بنيامين نتنياهو، أنه يجب عليه إيجاد طريقة للتعامل مع المخاوف المشروعة لمجموعة كبيرة من الناس تُسمى الفلسطينيين، الذين ليس لديهم مكان يعيشون فيه باستقلالية".

وتعرض بايدن لانتقادات من قبل العديد من دعاة حقوق الإنسان بسبب دعمه العسكري والدبلوماسي لإسرائيل خلال هجومها العسكري على غزة، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وأدى إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.

وأكدت واشنطن، يوم الخميس، أنها تتوقع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يوم الأحد. وجاء التصعيد الأخير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي دام لعقود بعد هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل 1,200 شخص وأخذ حوالي 250 رهينة، وفقًا للإحصائيات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل هجومًا عسكريًا على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 46,000 فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة المحلية، إضافة إلى نزوح شبه كامل للسكان وظهور أزمة جوع.

ودعمت الولايات المتحدة على مدى عقود حل الدولتين الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل. لكن نتنياهو يصر على أن إسرائيل يجب أن تسيطر أمنيًا على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، وهو ما يلغي إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة. وتؤكد محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانونيين.