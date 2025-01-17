إسرائيل تؤجل الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية ستؤجل اجتماعها الخاص بالموافقة على الاتفاق مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت رويترز أن هذا التأجيل يأتي بعد يوم من اجتماع كان مقررًا له، حيث وجهت إسرائيل اتهامات لحركة حماس بالتراجع عن بعض بنود الاتفاق.

تفاصيل التأجيل والانقسامات السياسية

تم إرجاء الاجتماعات المتوقعة يوم الخميس بسبب الخلافات الواضحة بين الوزراء حول الاتفاق. ورغم التصريحات الصادرة عن مكتب نتنياهو فجر الجمعة التي تؤكد أن الموافقة على الاتفاق باتت وشيكة، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بتوقيت الاجتماع النهائي لموافقة الحكومة، كما أوردت رويترز.

الضغوط الدولية والأمريكية

ومن جهة أخرى، أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، عن تفاؤله بإتمام الاتفاق، مؤكدًا أنه لا توجد دلائل على أن الاتفاق سيتعرض للتعطيل في الوقت الراهن. وأضاف أن وقف إطلاق النار من المتوقع أن يبدأ في وقت متأخر من عطلة نهاية الأسبوع. لكن الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يرفض بعض الأعضاء اليمينيين المتشددين الاتفاق، قد تؤثر على توقيت بدء الهدنة.