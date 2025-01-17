نتنياهو يعلن التوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك خلال مفاوضات أجريت في الدوحة. ووجّه نتنياهو بعقد اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر في وقت لاحق اليوم، وفق ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وجاء في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء على منصة "إكس" أن نتنياهو تلقى تحديثًا من فريق التفاوض بشأن الاتفاق، وأصدر توجيهاته لعقد اجتماع حكومي للمصادقة عليه.

تأجيل محتمل لبدء الهدنة

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الاجتماع الكامل للحكومة قد يُعقد مساء السبت وليس الجمعة، بسبب ضرورة إتاحة 24 ساعة للمعارضين لتقديم طعونهم أمام المحكمة العليا، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل بدء الهدنة حتى يوم الاثنين بدلًا من الأحد.

معارضة من داخل الحكومة

وهدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالاستقالة في حال المصادقة على الاتفاق، واصفًا إياه بأنه "صفقة متهورة" تمثل "انتصارًا كاملًا لحماس" وتهدد أمن إسرائيل.

استعدادات لاستقبال الرهائن

وأوضح مكتب نتنياهو أن عائلات الرهائن المحتجزين في غزة تم إبلاغها بالتطورات، مشيرًا إلى توجيه رئيس الوزراء لمنسق شؤون الأسرى والمفقودين بالتحضير لاستقبال الرهائن عند عودتهم إلى إسرائيل. وأكد البيان التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب، بما في ذلك استعادة جميع الرهائن سواء كانوا أحياء أو متوفين.