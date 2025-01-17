تراجع سكان الصين للعام الثالث على التوالي في 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، انخفاض عدد سكان البلاد للعام الثالث على التوالي في 2024، حيث تجاوزت الوفيات الزيادة الطفيفة في المواليد، فيما حذّر خبراء من تفاقم التراجع السكاني في السنوات المقبلة.

وبحسب ما أوردته الهيئة، انخفض إجمالي سكان الصين بمقدار 1.39 مليون ليصل إلى 1.408 مليار نسمة في 2024، مقارنة بـ1.409 مليار في 2023.

تحديات اقتصادية بسبب التراجع السكاني

ويثير الانخفاض المستمر في عدد السكان مخاوف من تأثيره السلبي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يؤدي تراجع أعداد العمال والمستهلكين إلى تحديات اقتصادية كبيرة. كما يُتوقع أن تزيد تكاليف رعاية كبار السن والمعاشات التقاعدية من الضغوط على الحكومات المحلية المثقلة بالديون، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ارتفاع طفيف في معدلات الولادة

وسجّلت الصين 9.54 مليون مولود في 2024 مقارنة بـ9.02 مليون في 2023، ما رفع معدل الولادات إلى 6.77 لكل 1,000 شخص في 2024 مقارنة بـ6.39 في 2023. كما بلغ عدد الوفيات 10.93 مليون في 2024 مقارنة بـ11.1 مليون في 2023.

عوامل التراجع السكاني

ويشير الخبراء إلى أن سياسات الصين السابقة مثل سياسة الطفل الواحد (1980-2015) والتحول السريع نحو الحضر ساهمت في تراجع معدلات الولادة.

وتواجه العديد من الأسر صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف تربية الأطفال والتعليم، إضافة إلى عدم اليقين الوظيفي وتباطؤ الاقتصاد. كما تشكّل التوقعات التقليدية ودور المرأة في المنزل عوامل تفاقم الأزمة.

زيادة مؤقتة في معدلات الزواج والولادة

وسجلت معدلات الزواج ارتفاعًا بنسبة 12.4% في 2023 بعد تأجيل العديد من حفلات الزفاف بسبب جائحة كوفيد-19، مما ساهم في زيادة المواليد في 2024. ومع ذلك، يتوقع الخبراء انخفاض هذه المعدلات مجددًا في 2025.

خطط حكومية لتحفيز الولادات

وأطلقت السلطات الصينية في 2024 سلسلة من الإجراءات لدعم معدلات الولادة، من بينها إدماج برامج تعليمية عن الزواج والحب والأسرة في المناهج الجامعية. كما دعت الحكومات المحلية إلى تعزيز ثقافة الزواج والإنجاب في الوقت المناسب.

شيخوخة السكان ومخاطر مستقبلية

ومن المتوقع أن ينخفض عدد النساء في سن الإنجاب (15-49 عامًا) بأكثر من الثلثين ليصل إلى أقل من 100 مليون بحلول نهاية القرن. وفي المقابل، يُتوقع أن يرتفع عدد السكان المتقاعدين (60 عامًا فما فوق) إلى أكثر من 400 مليون بحلول 2035 مقارنة بـ280 مليونًا حاليًا.

وأشارت الأكاديمية الصينية للعلوم إلى أن نظام المعاشات التقاعدية في البلاد قد يواجه خطر الإفلاس بحلول 2035.

النمو الحضري المستمر

وارتفع عدد سكان المدن بمقدار 10.83 مليون ليصل إلى 943.3 مليون شخص، بينما انخفض عدد سكان المناطق الريفية بمقدار 12.22 مليون ليصل إلى 464.78 مليون.