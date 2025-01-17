ترامب: غيرنا مسار الأمور في غزة وأنتظر إتمام الاتفاق قبل 20 يناير

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، على ضرورة الإسراع في إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس قبل حفل تنصيبه المقرر يوم الإثنين.

وفي مقابلة عبر بودكاست مع دان بونجينو، قال ترامب: "لقد غيرنا مسار الأمور بسرعة، وبصراحة، يجب أن يتم هذا الاتفاق قبل أن أؤدي القسم" في 20 يناير الجاري. وأضاف: "صافحنا ووقعنا وثائق معينة، لكن الأمر يجب أن يتم".

ووجه ترمب انتقادات للرئيس الحالي جو بايدن، مشيرًا إلى أنه لم يساهم في التوصل إلى الاتفاق، قائلًا: "لا أبحث عن الإشادة، بل أريد أن يخرج هؤلاء الناس".

وقد جاءت تصريحات ترامب قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق في الدوحة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، والذي تم بمشاركة ممثلين عن إسرائيل، وحماس، والولايات المتحدة، وقطر. ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعًا في وقت لاحق الجمعة للتصويت على الاتفاق.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "أكسيوس"، فإن تدخل ترامب لعب دورًا حاسمًا في دفع الاتفاق إلى الأمام، حيث ساعد التنسيق بين إدارة بايدن المنتهية ولايتها وإدارة ترامب القادمة في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاتفاق.

وأفاد التقرير أن الصفقة تستند إلى خطة قدمتها إدارة بايدن في مايو 2024، والتي رفضتها حماس في ذلك الوقت. وقال مسؤول أمريكي لـ"أكسيوس" إن تدخل ترامب كان "العامل المكمل" الذي جعل الاتفاق ممكنًا.

وكان ترامب قد بدأ التدخل شخصيًا في قضية الأسرى المحتجزين في غزة خلال ديسمبر 2024، مهددًا بـ"عواقب وخيمة" إذا لم يتم إطلاق سراحهم قبل حفل تنصيبه في 20 يناير. وظل يكرر هذه التهديدات في الأسابيع الماضية.