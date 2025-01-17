الاحتلال يواصل عدوانه في غزة والضفة رغم إعلان الاتفاق

ذكرت قناة الأقصى الفضائية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، غارات جوية شمالي قطاع غزة، شملت قصفًا بأحزمة نارية. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من ستة طوابق في محيط مسجد الهدى بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات. كما شن الطيران الإسرائيلي غارات جديدة على جباليا البلد شمالي القطاع، صاحبها قصف مدفعي.

وفي شمال شرق مدينة غزة، أشار مراسل الجزيرة إلى وقوع شهداء ومصابين نتيجة غارة استهدفت منازل في شارع يافا، بينما ذكرت قناة الأقصى أن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المنازل المستهدفة لانتشال الضحايا، وفق ما نقلت "الجزيرة".

تصعيد في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة ثلاثة فتية برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم عسكر الجديد بنابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية حارس غرب سلفيت، واعتقلت خمسة فلسطينيين. وذكرت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار على حاجز عورتا العسكري شرق نابلس.

وفي وقت مبكر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم عسكر الجديد، إضافة إلى مخيم عقبة جبر في أريحا.

محاولات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار

ورغم التصعيد، قال جون كيربي، منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، لشبكة "سي إن إن"، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال على المسار الصحيح، ومن المتوقع بدء تنفيذه بحلول نهاية الأسبوع. وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التطورات وتعمل مع الحكومة الإسرائيلية على معالجة المسائل المتعلقة بالتصويت على الاتفاق.

انقسام داخل حكومة الاحتلال

وفي السياق السياسي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لاحتواء الأزمة داخل الائتلاف الحكومي، بعد تهديد سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير بالانسحاب من الحكومة احتجاجًا على الصفقة.

وكان بن غفير قد أعلن استعداده للعودة لدعم الحكومة في حال استئناف العمليات العسكرية ضد حركة حماس، مؤكدًا رفضه القاطع لاتفاق وقف إطلاق النار.