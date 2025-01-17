استطلاع: 61.5% من الإسرائيليين يدعمون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أظهر استطلاع أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية أن 61.5% من الإسرائيليين يدعمون صفقة وقف إطلاق النار في غزة، بينما يعارضها 23.9%، بينما يرى 59.8% من المشاركين المضي قدمًا بالمرحلة الثانية من الصفقة ووقف الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وفي المقابل، يشهد الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انقسامًا حادًا بشأن الصفقة. حيث أعلن حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش رفضه الشديد للاتفاق، مطالبًا بتعهد من نتنياهو بالعودة إلى الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقال الحزب في بيان مكتوب: "رغم اشتياقنا لعودة جميع رهائننا، فإن حزب الصهيونية الدينية يعارض الصفقة بشدة". كما هدد إيتمار بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي وزعيم حزب "عظمة يهودية"، بالاستقالة من الحكومة إذا تمت المصادقة على الاتفاق.

ويمتلك بن غفير وسموتريتش مجتمعين 14 مقعدًا في الكنيست من أصل 120، وهي كافية لإسقاط الحكومة، إذ يحتاج الائتلاف الحاكم إلى 61 مقعدًا فقط للبقاء. حاليًا، يسيطر الائتلاف على 68 مقعدًا.

ومن جهة أخرى، أفادت القناة الـ7 الإسرائيلية بأن عشرات من نشطاء اليمين تظاهروا الخميس ضد الاتفاق وأغلقوا مدخل مدينة القدس المحتلة، تعبيرًا عن رفضهم للصفقة.

وأُعلن مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري.