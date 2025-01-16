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بعد الهجوم على بلينكن.. اعتقال صحفي بالقوة من مؤتمر الخارجية الأمريكية (فيديو)

11:28 م الخميس 16 يناير 2025

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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وكالات

وثق مقطع فيديو لحظة اعتقال الشرطة الأمريكية للصحفي الأردني سام الحسيني بعد سؤاله لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن دفاعه عن جرائم الاحتلال في غزة.

وكان بلينكن يدلي بتعليقات افتتاحية في مؤتمره الصحفي الأخير قبل ترك منصبه عندما هتف الصحفي المستقل سام الحسيني قائلاً: "مجرم! مكانك لاهاي"، في إشارة إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا.

وعقب تكرار صيحاته، قام أفراد الأمن بقيادة الحسيني خارج القاعة.

وأضاف الحسيني: "لقد قُتل 300 صحفي في غزة، وصمت العالم عن ذلك. لماذا أرسلت قنابل وأنت تعلم أنه كانت هناك اتفاقية لوقف إطلاق النار؟ لماذا تهين الديانة اليهودية من خلال دعمك للإبادة؟".

في وقت سابق، قاطع عدد من المحتجين وزير الخارجية الأمريكي داخل قاعة المؤتمرات الصحفية بوزارة الخارجية، حيث نددوا بالسياسة الأمريكية في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة، وخاصة بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

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