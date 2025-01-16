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تنزانيا تنفي تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن وفيات بسبب فيروس ماربورج

11:21 م الخميس 16 يناير 2025

تنزانيا

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(د ب أ)

رفضت تنزانيا تقرير منظمة الصحة العالمية الذي زعم تسجيل تسع حالات يشتبه في إصابتها بفيروس ماربورج في غضون الأيام القليلة الماضية في منطقتين من إقليم كاجيرا بالبلاد، من بينهم ثماني وفيات.

وأوضحت وزيرة الصحة التنزانية جينيستا مهاجاما أن العينات التي تم سحبها من جميع الحالات المشتبه بها تم تحليلها وتبين أنها سلبية لفيروس ماربورج.

وذكرت مهاجاما في بيان: نود أن نطمئن المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، إلى أننا سنطلعهم دوما على التطورات الجارية".

وتشمل أعراض الفيروس التشنجات والتقيؤ المصحوب بالدم والإسهال ويتوفى ما يصل إلى 88% من المصابين بالمرض، حسب منظمة الصحة العالمية.

وتنتقل العدوى إلى البشر، من خلال ملامسة إفرازات أجسام الأشخاص المصابين. ويعتقد أن الفيروس ينتقل عن طريق الخفافيش.

تنزانيا فيروس ماربورج منظمة الصحة العالمية
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