الخارجية السودانية تندد بفرض عقوبات أمريكية على البرهان

وكالات

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان المتّهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيّين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنّ "هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع"، المتواصل منذ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".

وتعليقا على القرار، ذكرت وزارة الخارجية السودانية: "قرار أميركا لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة".

وفي وقت سابق الخميس، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن "أسف حقيقي" بسبب الفشل في إنهاء الحرب في السودان، مبديا أمله في أن تواصل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب محاولاتها لتحقيق السلام في هذا البلد.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بمناسبة قرب انتهاء ولايته: "بالنسبة لي، نعم، إنه أسف آخر حقيقي في ما يتعلق بالسودان، إذ لم نتمكن، خلال فترة ولايتنا، من تحقيق هذا النوع من النجاح".

وأضاف: "سُجّل بعض التحسّن في إيصال المساعدات الإنسانية من خلال دبلوماسيتنا، لكن لم ينته النزاع ولا الانتهاكات ولا معاناة الناس".

وتابع: "سنواصل العمل على ذلك في الأيام الثلاثة المقبلة، وآمل أن تواصل الإدارة المقبلة ذلك أيضا".