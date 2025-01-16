ترامب: غيرنا مسار المفاوضات وبايدن لم يفعل شيئا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة ظل أمرًا غير ممكن لفترة طويلة، حتى تدخلنا وغيرنا مسار المفاوضات بسرعة.

وأضاف ترامب في تصريحات له أن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، "لم يفعل شيئًا" بهذا الصدد، مشيرًا إلى أن التدخل الأمريكي في تلك الفترة كان له دور محوري في تغيير مسار المفاوضات وتسهيل عملية إطلاق سراح الأسرى.