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ترامب: غيرنا مسار المفاوضات وبايدن لم يفعل شيئا

10:35 م الخميس 16 يناير 2025

ترامب وبايدن

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة ظل أمرًا غير ممكن لفترة طويلة، حتى تدخلنا وغيرنا مسار المفاوضات بسرعة.

وأضاف ترامب في تصريحات له أن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، "لم يفعل شيئًا" بهذا الصدد، مشيرًا إلى أن التدخل الأمريكي في تلك الفترة كان له دور محوري في تغيير مسار المفاوضات وتسهيل عملية إطلاق سراح الأسرى.

الأسرى المحتجزين في غزة ترامب بايدن
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