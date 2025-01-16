إعلان

بايدن: الطريق نحو اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلاً

10:35 م الخميس 16 يناير 2025

الرئيس الأمريكي جو بايدن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الطريق نحو التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلاً، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية استمرت في الضغط على حركة حماس من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأضاف بايدن أنه قبل 8 أشهر، قدم مكونات الاتفاق الذي ساندته دول العالم لوقف إطلاق النار بين الطرفين، مشيرًا إلى الجهود المستمرة التي بذلتها الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاق وقف إطلاق النار إسرائيل حماس صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب: غيرنا مسار المفاوضات وبايدن لم يفعل شيئا

إعلان

إعلان

اضطراب الملاحة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
ترامب: غيرنا مسار المفاوضات وبايدن لم يفعل شيئا