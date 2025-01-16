بايدن: الطريق نحو اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلاً

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الطريق نحو التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلاً، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية استمرت في الضغط على حركة حماس من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأضاف بايدن أنه قبل 8 أشهر، قدم مكونات الاتفاق الذي ساندته دول العالم لوقف إطلاق النار بين الطرفين، مشيرًا إلى الجهود المستمرة التي بذلتها الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف.