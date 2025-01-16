الحوثيون: عملياتنا العسكرية ستستمر إسناداً لفلسطين إذا استمرّت إسرائيل بالتصعيد

(د ب أ)

أكد عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الخميس، أن عملياتهم العسكرية ستستمر إسنادا للشعب الفلسطيني "إذا استمر العدو الإسرائيلي في مجازر الإبادة الجماعية والتصعيد قبل تنفيذ الاتفاق".

وقال الحوثي في خطاب له بعد يوم من إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل "موقفنا فيما يتعلق بالوضع في غزة مرتبط بموقف إخوتنا في الفصائل الفلسطينية ومستمر معهم من مرحلة تنفيذ الاتفاق يوم الأحد".

وأضاف "سنبقى في مواكبة لمراحل تنفيذ الاتفاق، وأي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني، وسنسعى لتطوير القدرات العسكرية من أجل أداء أقوى وأكثر فاعلية".

واعتبر، إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة "تطورا مهما، إذ اضطر العدو الإسرائيلي والأمريكي إلى الذهاب إلى الاتفاق في غزة بعد أشهر من الجرائم".

وأوضح زعيم الحوثيين، أن جماعته "قدمت 106 شهداء و328 جريحا، ومن الفخر لنا أن نقدم الشهداء مع الشعب الفلسطيني في مظلوميته وألا نكون من المتفرجين".

وأشار إلى أن قوات الحوثيين نفذت عمليات عسكرية بـ "1255 ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة، علاوة على الزوارق الحربية".

وأردف بالقول " نفذنا عمليات الإسناد لغزة في ظل ظروف صعبة جداً يعيشها شعبنا العزيز على مستوى الإمكانات والوضع الاقتصادي".

وأوضح أن "الأنشطة الشعبية في اليمن بلغت خلال 15 شهرا أكثر من 900 ألف بين وقفات ومظاهرات ومسيرات وأمسيات وندوات".

وأضاف "مخرجات التدريب في التعبئة العسكرية بلغت أكثر من 816 ألفاً وبموازاتها القوات النظامية بمئات الآلاف – أنشطة التعبئة من مسيرات عسكرية وعروض ومناورات عسكرية بلغت 3770 خلال 15 شهرًا".

واستطرد "أقول لكل إخوتنا في الشعب الفلسطيني لستم وحدكم، ولن تكونوا وحدكم، الله معكم ونحن معكم، وسنبقى على الدوام معكم حتى تحرير فلسطين".

ودعا الحوثي، اليمنيين في مناطق سيطرته للخروج المليوني المتوج لخروجه طوال 15 شهرًا "المؤكد على مواقفه في إسناد الفلسطينيين وعلى الاستعداد للتحرك في مواجهة أي تصعيد إسرائيلي".

وأكد أنهم سيحضرون لأي جولة قادمة لإسناد الشعب الفلسطيني ليكونوا بمستوى أداء أكبر وفعل أكثر تأثيرًا.

وأردف بالقول "سنتصدى لأي محاولات انتقامية سواء من الإسرائيلي أو الأمريكي أو من يدور في فلكهم، أو أي محاولات لإبعاد بلدنا عن توجهه الجهادي المتحرر".

جدير بالذكر، أن الحوثيين نفذوا أول عملية لهم ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة في 31 أكتوبر عام 2023 "دعما ومساندة للفلسطينيين في غزة"، على حد وصفهم.

وعلى امتداد أكثر من عام، تحدثت الجماعة المدعومة من إيران لأكثر من مرة عن استهدافها مواقع في إسرائيل، فيما أعلنت الأخيرة اعتراض بعضها، وأسفرت بعض الهجمات عن خسائر مادية وبشرية.

ووسع الحوثيون هجماتهم، مستهدفين السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ما استدعى الدول الثلاث إلى شن ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن ما أسفر عن سقوط خسائر مادية وبشرية.