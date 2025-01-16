بن غفير: الفرحة في غزة والضفة تظهر من هو الذي خضع في الحرب

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن الفرحة التي تُرصد في غزة والضفة الغربية توضح من هو الطرف الذي خضع في الحرب.

وأكد بن غفير أنه إذا تقرر استئناف القتال ضد حركة حماس كما طالبت الحكومة، فسيعود حزبه لدعم الحكومة.

وشدد بن غفير على أن الصفقة الحالية، التي تشمل إطلاق سراح مئات من "القتلة" والانسحاب من محور فيلادلفيا، ستؤدي إلى وقف الحرب وتدمير جميع الإنجازات العسكرية التي تم تحقيقها.

ودعا بن غفير إلى وقف جميع المساعدات الإنسانية والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل للضغط على حركة حماس بهدف إعادة الأسرى الإسرائيليين.

وطالب بن غفير رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالتروي ووقف هذه الصفقة التي وصفها بالسيئة، محذرًا من عواقب العودة إلى الوراء في المواقف التي قد تهدد أمن إسرائيل.

وأعرب بن غفير عن عدم رغبته في التعاون مع اليسار لإسقاط حكومة نتنياهو، لكنه أكد في الوقت نفسه أنهم لن يبقوا في الحكومة إذا تم إبرام صفقة كهذه.