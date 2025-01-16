بن غفير: سنعود لدعم الحكومة إذا استؤنف القتال ضد حماس

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه إذا تقرر استئناف القتال ضد حركة حماس كما طالبت الحكومة، فسيعود حزبه لدعم الحكومة.

وأكد بن غفير أن الصفقة الحالية، التي تشمل إطلاق سراح مئات من "القتلة" والانسحاب من محور فيلادلفيا، ستؤدي إلى وقف الحرب وتدمير كل الإنجازات العسكرية التي تحققت.

وأضاف بن غفير أنه يجب وقف جميع المساعدات الإنسانية والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل من أجل الضغط على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وتوجه بن غفير بنداء إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مطالبًا إياه بالتروي ووقف هذه الصفقة السيئة، وعدم العودة إلى الوراء في المواقف التي قد تضر بأمن إسرائيل.

وأعرب بن غفير عن عدم رغبته في التعاون مع اليسار لإسقاط حكومة نتنياهو، ولكن أكد في الوقت نفسه أنهم لن يبقوا في الحكومة إذا تم إبرام صفقة كهذه.