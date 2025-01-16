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غدا.. وفد أمني إسرائيلي يصل القاهرة للتنسيق بشأن تنفيذ صفقة غزة

09:28 م الخميس 16 يناير 2025

اتفاق وقف إطلاق النار

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القاهرة- مصراوي

قالت وسائل إعلام عبرية، إن وفدا أمنيا إسرائيليا يضم كبار أعضاء الشاباك، ورئيس الجناح الاستراتيجي للجيش الإسرائيلي، ومنسق العمليات في المناطق، إلى القاهرة غدا للتنسيق بشأن تنفيذ قرار صفقة غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لموقع أكسيوس الأمريكي، إن التنسيق يتعلق بصفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وتابع الموقع الأمريكي نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين: " التنسيق يتعلق بعملية إطلاق سراح الأسرى في اليوم الأول لوقف إطلاق النار. خاصة وأن الهدنة السابقة خرج الأسرى عبر معبر رفح إلى مصر، ومن هناك تم نقلهم إلى إسرائيل".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع أكسيوس الأمريكي، إن القضايا الأخرى التي سيتعامل معها الوفد الأمني هي إعادة فتح معبر رفح لإجلاء الجرحى الفلسطينيين من غزة وإدخال المساعدات الإنسانية على النحو المنصوص عليه في الاتفاق وكذلك التغيير في الوضع الأمني.

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