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جوتيريش يصل إلى بيروت للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين

09:26 م الخميس 16 يناير 2025

أنطونيو جوتيريش

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( د ب أ )

وصل مساء اليوم الخميس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مطار رفيق الحريري الدولي ( مطار بيروت)، في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.

ووصل جوتيريش إلى بيروت على رأس وفد أممي في زيارة لتهنئة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بانتخابه رئيساً، ولقاء كبار المسؤولين والاطلاع على الأوضاع في لبنان.

وكان في استقبال الأمين العام للأمم المتحدة على أرض المطار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وسفير لبنان لدى الأمم المتحدة هادي هاشم ، والأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية السفير هاني شميطلي، المنسقة الخاص للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، قائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان ارولدو لازارو والأمينة التنفيذية للاسكوا رولا دشتي.

وأقيم للأمين العام استقبال رسمي في المطار من جانب الحرس الجمهوري.

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مطار رفيق الحريري الدولي مطار بيروت لبنان عبدالله بو حبيب
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