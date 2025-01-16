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مقرب من نتنياهو: بن غفير استقال من الحكومة بسبب صفقة غزة

09:18 م الخميس 16 يناير 2025

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

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وكالات

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير استقال من الحكومة بعد الاتفاق على صفقة وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقربين من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قولهم إن الوزير سيعلن استقالته من الحكومة الليلة.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيجتمع مجددا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة في محاولة لتقليص الخلافات بينهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر قولها إن هناك قضايا مطروحة على الطاولة بين نتنياهو وسموتريتش لم تصل بعد إلى حل نهائي.

وأشارت القناة الـ12، إلى أن هذا اللقاء سيكون السادس بينهما خلال 36 ساعة.

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