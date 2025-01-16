إذاعة جيش الاحتلال: بن غفير سيستقيل الليلة
09:17 م الخميس 16 يناير 2025
وكالات
نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقربين من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قولهم إن الوزير سيعلن استقالته من الحكومة الليلة.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيجتمع مجددا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة في محاولة لتقليص الخلافات بينهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر قولها إن هناك قضايا مطروحة على الطاولة بين نتنياهو وسموتريتش لم تصل بعد إلى حل نهائي.
وأشارت القناة الـ12 إلى أن هذا اللقاء سيكون السادس بينهما خلال 36 ساعة.
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