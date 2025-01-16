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لتقليص الخلافات بينهما.. إعلام عبري: نتنياهو يلتقي سموتريتش الليلة

09:11 م الخميس 16 يناير 2025

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيجتمع مجددا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة في محاولة لتقليص الخلافات بينهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر قولها إن هناك قضايا مطروحة على الطاولة بين نتنياهو وسموتريتش لم تصل بعد إلى حل نهائي.

وأشارت القناة الـ12 إلى أن هذا اللقاء سيكون السادس بينهما خلال 36 ساعة.

بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
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